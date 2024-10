Il y a eu du grabuge sur le court lors du match entre Tsitsipas et Medvedev pour le compte des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Le Grec a un peu craqué après avoir été sanc­tionné pour un dépas­se­ment de temps au service. Du coup, Stefanos a sorti des argu­ments autour de la connais­sance du tennis.

L’arbitre, Fergus Murphy, est resté stoïque, faisant preuve de calme et d’hu­mour. Extraits d’un échange tota­le­ment insolite.

« C’est un sport physique, on ne lance pas des fléchettes » : au tour de Stefanos Tsitsipas d’avoir maille à partir avec un arbitre à Shanghai !



Regardez le #RolexShanghaiMasters en exclu­si­vité sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/ndthQPtdVm — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 9, 2024

Tsitsipas : « Pourquoi tu me fais ça mec ?

L’arbitre : L’horloge démarre auto­ma­ti­que­ment.

Tsitsipas : Je suis le meilleur sur le circuit, le joueur le plus régu­lier sur ce plan.

L’arbitre : Écoute‐moi bien. Ça pour­rait t’aider. Le chro­no­mètre démarre auto­ma­ti­que­ment. Je n’ai aucun contrôle là‐dessus.

Tsitsipas : Pourquoi êtes‐vous autant contre moi ? Ces derniers mois ont été terribles. Je ne comprends pas ce qui vous prend.

L’arbitre : Ce n’est pas une affir­ma­tion correcte. Je ne suis pas contre toi ni contre qui que ce soit.

Tsitsipas : Je n’ai vu aucun de mes adver­saires avoir une viola­tion de temps à part moi.

L’arbitre : Peut‐être que si tu regar­dais plus de matchs, tu pour­rais voir que nous donnons beau­coup de péna­lités pour dépas­se­ment de temps.

Tsitsipas : Tu es sûr ? Il y en a qui sont pires que moi.

L’arbitre : Je suis sûr qu’ils ont des problèmes de dépas­se­ment de temps. La meilleure chose à faire est de parler de ce match. Sur ce service, tu as été trop lent. Tu dois surveiller l’hor­loge. Tu dois conti­nuer à surveiller l’hor­loge et à suivre le rythme. »

(Tsitsipas reprend le jeu avant de se faire breaker, puis recom­mence à parler à l’arbitre.)

Tsitsipas : « Mon problème, c’est la double faute que tu viens de me retirer. C’est ça le problème. Tu n’as jamais joué au tennis de ta vie ?

L’arbitre : Si, j’ai joué.

Tsitsipas : On dirait que tu n’as aucune idée du tennis.

L’arbitre : Je ne suis pas aussi bon que toi, mais j’ai joué.

Tsitsipas : Je suis sûr que tu n’as vrai­ment aucun cardio. Tu fais proba­ble­ment du service‐volée tout le temps. Le tennis est un sport physique. Nous avons besoin de temps là‐bas. Faites preuve de compas­sion. Nous ne lançons pas de fléchettes ici. »