En confé­rence de presse après sa victoire contre le 49e mondial Sebastian Ofner au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghaï (6−3, 6–0, en 1h de jeu), Tommy Paul a été l’au­teur d’une décla­ra­tion fracas­sante sur la popu­la­rité du tennis aux Etats‐Unis.

« Je dirais que je suis enthou­siaste. Je sais que beau­coup de gens diront qu’il était temps ou que nous avons attendu assez long­temps. Le tennis est un sport diffi­cile et c’est proba­ble­ment le ving­tième sport le plus popu­laire aux États‐Unis. Tout le monde s’en moque et nous avons toujours deux joueurs dans le top 10. C’est donc une bonne chose que nous soyons au sommet du jeu. Je veux dire que tous nos meilleurs athlètes pratiquent d’autres sports, alors c’est notre excuse, je suppose », a déclaré le 12e mondial.