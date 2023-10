« Mon QI est supé­rieur à 158 donc quand mon cerveau fonc­tionne correc­te­ment sur le court, je peux être dange­reux parce que je ne pense pas comme les autres », expli­quait Térence Atmane en juillet dernier.

Le Français de 21 ans a fait étalage de ses capa­cités au grand public lors du Masters 1000 de Shanghaï, où il est sorti des quali­fi­ca­tions avant de remporter son premier match sur le circuit ATP contre Jordan Thompson.

Et s’il a été logi­que­ment stoppé par le 22e mondial Nicolas Jarry au 2e tour ce samedi (7−5, 6–2, en 1h27 de jeu), Atmane a montré en Chine de très belles promesses pour l’avenir.

Il est virtuel­le­ment 130e mondial, son meilleur classement.

« Ce n’était pas un bon match. Mais j’ai vu le niveau d’un joueur top 20 et ce que je devais travailler sur les prochaines semaines avant d’at­ta­quer le circuit prin­cipal. C’est toujours de l’ex­pé­rience en plus. Je retiens beau­coup de positif, sur la gestion du stress dans les quali­fi­ca­tions, et ma première victoire sur le circuit ATP, c’est quelque chose d’ex­cep­tionnel pour moi. Je vais aller à Shenzhen et pour la suite on verra », a déclaré le natif de Boulogne‐sur‐Mer dans des propos rapportés par L’Equipe.

¡Una victoria más ! 💪



🇨🇱 @NicoJarry ha ganado 3⃣4⃣ de los 50 partidos dispu­tados esta tempo­rada.



🙌 En 2R de Shanghái derrotó a Atmane por 7–5, 6–2.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 7, 2023

Térence Atmane sera forcé­ment scrutée d’en­core plus près lors de ses prochaines apparitions !