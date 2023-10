Vainqueur d’un seul match en trois mois, Holger Rune vit une période extrê­me­ment compliquée.

Vendredi pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghaï, le Danois a été balayé par l’ac­tuel 122e mondial, Brandon Nakashima.

Et pour ne rien arranger, le numéro 5 mondial et sa famille ont été menacés en ligne, sans doute par des parieurs frus­trés, comme l’a expliqué sa soeur, Alma, sur Instagram.

« Pour être tout à fait clair, les menaces contre moi et ma famille ont été et seront signa­lées à la police. Et pour l’in­for­ma­tion, les consé­quences ne sont pas moins graves parce que c’est en ligne. Et pour tous les autres messages haineux… s’il vous plaît, ça ne fait pas de mal d’es­sayer d’être gentil. »

