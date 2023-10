Alors qu’elle n’avait jamais remporté le moindre set contre Iga Swiatek en sept confron­ta­tions, Cori Gauff avait battu la Polonaise en demi‐finales du WTA 1000 de Cincinnati avant de filer quelques semaines plus tard vers un premier titre en Grand Chelem à l’US Open.

Mais après avoir perdu sa place de numéro 1 mondiale au profit d’Aryna Sabalenka et été battue ensuite par Marketa Vondrousova dès les quarts de finale à Tokyo, Swiatek vient de taper du poing sur la table.

Au lende­main de sa victoire contre Caroline Garcia, la Polonaise a repris ses bonnes habi­tudes contre Gauff en la battant en deux sets : 6–2, 6–3, en 1h14 de jeu. Elle met fin à une série de seize victoires consé­cu­tives pour la jeune américaine.

