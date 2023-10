En la personne de Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz peut s’ap­puyer sur un coach ayant vécu de grandes expé­riences en tant que joueur. Il était par exemple fina­liste à Shanghaï en 2002, un tournoi auquel son joueur, né en 2003, parti­cipe actuel­le­ment pour la première fois.

En confé­rence de presse avant l’en­trée en lice de l’Espagnol contre le Français Grégoire Barrère, un jour­na­liste lui a demandé de raconter une anec­dote de son entraî­neur dans cette ville.

« Honnêtement, il ne me l’a pas dit. Nous parlons un peu de Shanghaï, mais il ne m’a pas raconté d’his­toire drôle. Il m’a juste dit comment étaient ce tournoi et la ville, mais rien de plus que ça. Je lui deman­derai (rires). »