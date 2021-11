11e joueur mondial cette semaine, Félix Auger‐Aliassime est la tête de série numéro deux du dernier tournoi ATP 250 de la saison disputé à Stockholm avant le fameux Masters et la Coupe Davis. Toujours privé de titre à 21 ans après huit finales perdues dont deux cette saison (à Melbourne et Stuttgart), le Canadien pourrait‐il enfin déblo­quer son comp­teur titre en Suède sur un évène­ment où il fait figure de favori ?

Si l’on se penche sur son tableau, c’est tout à fait envi­sa­geable même s’il devra évidem­ment être meilleur que lors de ses dernières sorties. Il débu­tera son tournoi face au Serbe Filip Krajinovic, auteur d’une saison très moyenne mais qui peut se montrer dange­reux dans des condi­tions indoor. Il pour­rait ensuite retrouver le Hongrois Marton Fucsovics, qui semble à bout de souffle sur cette fin de saison ou bien la surprise du dernier US Open, le Néerlandais Botic Van De Zandschulp. Pas simple mais loin d’être impos­sible pour le protégé de Frédéric Fontang et de Toni Nadal qui pour­rait ensuite rencon­trer son pote Shapovalov même si ce dernier est de plus en plus insondable.

Et s’il parve­nait jusqu’en finale, Jannik Sinner semble le mieux armé pour l’ac­com­pa­gner même si une surprise n’est pas à exclure sur un tournoi à cette période de l’année. Quoiqu’il en soit, Félix est motivé et c’est déjà un plus par rapport à la majo­rité des joueurs qui, pour la plupart, se sont déjà projetés sur 2022.