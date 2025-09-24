Carlos est au Japon et c’est la première fois qu’il voyage dans ce pays qui aime vrai­ment le tennis. Reçu comme un héros, il est attendu et ne devrait pas décevoir.

En confé­rence de presse, Carlos était joyeux malgré la défaite de l’Europe en Laver Cup. Interrogé au sujet de son avenir en tant que légende du tennis, il n’élude pas le sujet mais il aussi décidé de se mettre aucune pression.

« On me demande souvent quel est mon objectif en tant que joueur de tennis, et je réponds toujours que j’ai­me­rais être à la même table que les grandes légendes du sport, mais ce n’est pas une chose à laquelle je pense pour le moment. Je sais que j’ai accompli des choses impor­tantes jusqu’à présent, mais je ne tiens rien pour acquis, et personne ne peut prédire ce qui se passera à partir de main­te­nant. Je ne pense pas aux 24 Grands Chelems de Djokovic ni à quoi que ce soit de ce genre »