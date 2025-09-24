Alors qu’il a confirmé qu’il ne serait pas rétabli pour le Masters1000 de Shanghaï, Grigor a égale­ment décidé de se séparer de son coach Jaime Delgado. Cette sépa­ra­tion n’est pas brutale si l’on s’ap­puie sur le message posté par le Bulgare.

Grigor Dimitrov and Jamie Delgado have decided to part ways pic.twitter.com/tp0KBXzqQT — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) September 23, 2025

Blessé à Wimbledon en 8ème de finale alors qu’il menait deux sets à rien face à Sinner, Grigor fait le maximum pour jouer avant la fin de la saison.