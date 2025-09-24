Alors qu’il a confirmé qu’il ne serait pas rétabli pour le Masters1000 de Shanghaï, Grigor a également décidé de se séparer de son coach Jaime Delgado. Cette séparation n’est pas brutale si l’on s’appuie sur le message posté par le Bulgare.
Grigor Dimitrov and Jamie Delgado have decided to part ways pic.twitter.com/tp0KBXzqQT— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) September 23, 2025
Blessé à Wimbledon en 8ème de finale alors qu’il menait deux sets à rien face à Sinner, Grigor fait le maximum pour jouer avant la fin de la saison.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 11:09