Lors de son média day, Jannik Sinner a su faire de l’hu­mour mais aussi se livrer un peu plus au sujet de l’image qu’il peut renvoyer avec son style parti­cu­lier. L’Italien a décidé de ne pas jouer un rôle pour plaire au plus grand nombre.

« Ce n’est pas diffi­cile parce qu’après tout, je suis qui je suis. Si les gens m’aiment, tant mieux ; sinon, je n’y peux rien. Dans mon esprit, je ne suis que Jannik Ma person­na­lité me procure natu­rel­le­ment beau­coup de bonheur en ce moment. Dans la posi­tion où je me trouve, je dois simple­ment rester moi‐même et être fidèle à ma person­na­lité. C’est chouette. »