Stan Wawrinka n’a pas connu que des jours glorieux, le vain­queur de 3 titres du Grand Chelem a eu un gros passage à vide rythmé par les échecs. Malgré cela la star suisse n’en est pas moins passionnée de son sport comme il le décla­rait, en larmes, après sa défaite en finale de l’ATP 250 d’Umag. Wawrinka n’avait plus disputé de finale depuis près de 4 ans, il avait alors connu une dégrin­go­lade fulgu­rante au clas­se­ment, puisqu’il était numéro 322 il y a presque un an. Mais la passion mais surtout son talent et ses perfor­mances à Umag, lui ont permis de remonter dans le Top 50.

Le Suisse a donc gagné près de 270 places en une année, une ascen­sion fulgu­rante et impressionnante.