En dehors du match passion­nant que nous ont livré Azarenka et Svitolina ce mardi à Washington, où l’Ukrainienne s’est imposée en deux sets : 7–6, 6–4, c’est une autre raison qui attire tous les regards sur les deux joueuses. Suite à l’invasion russe de l’Ukraine, Svitolina avait clai­re­ment affi­chée sa posi­tion : elle ne serrera plus la main d’Azarenka en fin de match.

La WTA a alors pris la déci­sion d’anticiper les éven­tuels sifflets, en préve­nant les spec­ta­teurs de cette situa­tion avant le match. Une déci­sion qu’Azarenka ne voit pas d’un très bon œil :

« Je m’en fiche. Je veux dire, combien de temps allons‐nous en parler, vrai­ment ? Je veux dire, c’est juste, pour moi, je m’en fiche. Nous passons à autre chose. Nous jouons au tennis. Comme je l’ai dit à Wimbledon, j’ac­cepte, je respecte la posi­tion de quel­qu’un. C’est tout. Pas plus. Je pense que nous sommes à peu près combien, 18 mois trop tard pour faire ça ? Alors, heureuse ? Je ne sais pas. »