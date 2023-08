Il n’est pas rare que les joueurs de tennis se prêtent à l’exercice du manne­quinat. Régulièrement, ils prennent la pose pour des marques ou des événe­ments et partagent les clichés sur les réseaux sociaux.

Mais cette fois, c’est un shoo­ting très original qui a fait son appa­ri­tion sur les diffé­rents comptes du Norvégien Casper Ruud. Alors qu’il visi­tait la Norvège, le photo­graphe David Yarrow, a voulu faire un shoo­ting « local » en grimant Ruud en Viking.

« Plus tôt cet été, j’ai eu le privi­lège de travailler avec le photo­graphe et philan­thrope de renommée mondiale David Yarrow pendant qu’il visi­tait la Norvège, et voici le résultat ! Je suis telle­ment excitée de voir comment ça s’est passé et je me sens très honorée de faire partie de son incroyable travail. Nous avons passé une journée telle­ment amusante à prendre ces photos ensemble et la météo mena­çante en Norvège a rendu le résultat final encore meilleur ! », a écrit le 4e joueur monial sur Instagram.

Des photos qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et qui ont suscité beau­coup d’amusements.