Depuis sa victoire à Wimbledon, Alcaraz est devenue une source d’inspiration pour de nombreux autres joueurs et joueuses, notam­ment les jeunes.

En effet, l’Espagnol a déjà deux titres du Grand Chelem à son actif à seule­ment 20 ans. Bianca Andreescu fait donc partie de ces joueuses inspi­rées par le parcours du numéro 1 mondial, et elle ne s’en est pas caché lors de son passage face aux médias à l’oc­ca­sion du tournoi de Washington sur lequel elle s’est inclinée dès le premier tour face à Kostyuk.

« Alcaraz était sur un fil tout au long du match. C’était sa toute première finale à Wimbledon et la façon dont il a géré cela était incroyable. Il méri­tait vrai­ment de gagner. Je sais qu’il a gagné l’US Open mais Wimbledon est diffé­rent, c’est une autre histoire. Ça me motive vrai­ment et il n’a encore que 20 ans. C’est une grande source d’inspiration pour nous tous. »