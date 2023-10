S’il est consi­déré comme l’un des joueurs les plus gentils et géné­reux du circuit, Andrey Rublev se trans­forme parfois sur le court.

Alors qu’il menait 5–2 dans le premier set contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, le Russe a concédé cinq jeux de suite et fini par perdre cette manche 5–7. Furieux, il est frappé plusieurs fois avec sa raquette jusqu’à se faire saigner au niveau du genou.

L’ex‐numéro 1 mondiale et ancienne coach de Serena Williams a commenté ce nouvel excès de colère du numéro 5 mondial.

« J’aime Andrey mais quand il perd la tête… Je ne le choi­si­rais certai­ne­ment pas dans mon équipe de poker. Jannik Sinner par contre. Quel calme. »

I love @AndreyRublev97 but man when he loses his mind 😂😂😂 …. I would defi­ni­tely NOT pick him for my poker team. @janniksin on the other hand ! Just nails and calm AF !