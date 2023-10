Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas se retrou­vaient ce samedi pour un 13e duel à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne. Et comme à Rome au même stade de la compé­ti­tion en mai dernier, Daniil Medvedev s’est imposé en deux sets au terme d’un duel tout de même très serré : 6–4, 7–6(6), en 1h45 de jeu.

Si Tsitsipas a réalisé un bon match, dans un style plus offensif et plus varié que son adver­saire, Medvedev a néan­moins été plus solide en fond de court et a surtout pu compter sur une excel­lente qualité de première balle (72% de première balle et 84% de points remportés derrière celle‐ci).

Medvedev a commis une double faute dans le tie‐break mais plus solide de manière géné­rale, il s’est vite ressaisi pour conclure. Il mène désor­mais 9–5 dans ses face‐à‐face avec Tsitsipas.

Veni, Meddy, Vici 🫡



Defending champ @DaniilMedwed defeats great rival Tsitsipas to return to the Vienna final !#ErsteBankOpen pic.twitter.com/Q9FBGilem0 — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2023

Dimanche en finale de l’ATP 500 de Vienne contre Sinner ou Rublev, le Russe tentera de remporter un 21e titre en carrière.