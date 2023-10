L’image de la WTA en prend un coup depuis quelques jours.

Lorsque les huit joueuses les plus perfor­mantes de la saison sont arri­vées à Cancun où elles vont parti­ciper au Masters de fin d’année, elles ont été très surprises de décou­vrir seule­ment deux courts d’en­traî­ne­ment dispo­nibles et surtout un court central encore en construc­tion !

La situa­tion tota­le­ment aber­rante pour un événe­ment de cette impor­tance a donné des idées à la 6e joueuse mondiale, Marketa Vondrousova, qui a posté un montage assez hila­rant sur Instagram.

Post of the year from Marketa Vondrousova pic.twitter.com/pxoeNHmncx