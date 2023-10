Quelques heures après avoir mis un terme à sa saison 2023 très compli­quée et enta­chée par plusieurs bles­sures, Matteo Berrettini a annoncé sa sépa­ra­tion avec Vincenzo Santopadre, son entraî­neur depuis 13 ans, dans un magni­fique message posté sur Instagram.

« J’étais indécis, je ne savais pas si je devais écrire quelque chose ou simple­ment le commu­ni­quer. Je suis arrivé dans le tennis sans savoir encore ce que je voulais faire de ma vie, tu as réussi à me faire rêver grand. Je ne pense pas pouvoir écrire quoi que ce soit qui puisse vrai­ment exprimer ce que je ressens pour toi. L’appréciation, l’af­fec­tion, le respect, l’ad­mi­ra­tion, la grati­tude, la joie et tout ce qui est beau dans notre rela­tion ne peuvent être exprimés que par un câlin… Notre adieu est un adieu profes­sionnel qui renforce proba­ble­ment encore plus notre rela­tion person­nelle. Je t’ai senti à mes côtés dans toutes les diffi­cultés que j’ai rencon­trées au cours de ces 13 dernières années, et bien qu’elles aient été nombreuses, lorsque je pense à nous, je ne ressens que de la joie. Je suis heureux et recon­nais­sant envers les personnes qui ont rendu notre rencontre possible, et fier de nous pour la manière dont nous avons profité de ce cadeau qui nous a été offert. Sans toi, il n’y aurait pas eu de Matteo Berrettini. »

Actuellement 90e mondial, le fina­liste de Wimbledon 2021 espère remonter la pente en 2024.