L’information vient du New York Times et elle a été officialisée. Le tournoi de Washington, qui devait débuter le 14 août et marquer le grand retour du circuit masculin, n’aura pas lieu. Autrement dit, la reprise du circuit est une nouvelle décalée pour Cincinnati du 22 au 28 août. Mais la suite de la tournée américaine est plus que jamais incertaine car elle doit se tenir à New York, aussi bien pour Cincinnati et l’US Open (31 août au 13 septembre).

La situation sanitaire aux Etats-Unis n’en finit plus de se dégrader avec une forte augmentation des cas positifs au Covid-19. A cela s’ajoute la fermeture des frontières entre l’Union européenne et les Etats-Unis (au moins jusqu’au 1er août) qui sème le doute sur l’arrivée et le retour des joueurs en Europe pour la tournée sur terre battue (Madrid, Rome et Roland-Garros). Les organisateurs, dont le directeur Mark Ein, ont été contraints de prendre cette décision. La question est désormais de savoir si l’US Open pourra avoir lieu ? Mais dans ces conditions, il semble totalement irréalisable.