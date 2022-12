L’ATP a réduit liste des nommés pour le prix Stefan Edberg de l’esprit sportif. Encore en course pour remporter ce trophée acca­paré depuis 2004 par Roger Federer et Rafael, ne restent plus que Carlos Alcaraz, Felix Auger‐Aliassime, Casper Ruud, Frances Tiafoe et toujours Rafa, quadruple tenant du titre.

Cette année, un nom semble revenir plus souvent que les autres : celui d’Auger‐Aliassime, dont le fair‐play, la gentillesse et la poli­tesse sont des qualités remar­quées et souvent souli­gnées par ses adver­saires sur le circuit.

A noter que ce sont les joueurs qui ont la « respon­sa­bi­lité » de voter.