Boris Becker aime donner son avis sur l’actualité de la petite balle jaune. Pour Eurosport Allemagne, l’ancien numéro 1 mondial est revenu sur sa période où il entraînait Novak Djokovic et les mots forts qu’il a pu lui dire : « Lorsque son agent m’a appelé, Novak n’était plus numéro 1. J’avais commenté ses finales à la télévision et il avait pris mes critiques au sérieux. J’ai parlé à Edoardo Artaldi, qui avait déjà travaillé avec moi, et il m’a demandé si je voulais entraîner Nole. Je suis allé le voir à Monte-Carlo et pendant 48 heures, nous n’avons parlé que de tennis. Je lui ai dit que j’allais être très honnête avec lui, sinon les choses ne fonctionneraient pas. Je lui ai dit que s’il n’était plus aussi bon en ce moment, c’est parce qu’il s’était vu trop beau en tant que numéro 1 mondial et qu’il n’avait pas ressenti le besoin de s’améliorer encore plus. Nadal et Federer l’ont fait et ont réalisé des ajustements. Je lui ai dit que je n’aimais pas son placement sur le court et son service. »

L’Allemand développe ensuite comment le Serbe a su écouter ses critiques : « Nous avons eu une très longue conversation. Il était déjà un grand champion et il avait remporté de nombreux titres du Grand Chelem. Il n’était pas satisfait de lui, il en voulait plus et c’est quelque chose qui le caractérise. »