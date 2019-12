Clap de fin pour le vétéran argentin Carlos Berlocq (36 ans). Professionnel depuis 2001, le natif de Chascomús vient d’annoncer la fin de sa carrière d’après les informations de ESPN Tenis. Ancien 37e joueur mondial en simple et vainqueur de deux tournois sur le circuit ATP (Bastad 2013 et Oeiras 2014), Berlocq a également remporté pas moins de 19 tournois en Challenger. Actuellement 505e mondial, l’Argentin, grand spécialiste de la terre battue et doté d’un revers à une main solide, a préféré s’arrêter avant de faire la saison de trop.

El campeón de Copa Davis, ex Top 40, dueño de dos títulos ATP y 19 Challenger tomó su decisión a los 36 años. ¡Éxitos en esta nueva etapa, @charlyberlocq !#TENISxESPNhttps://t.co/kapeyxfzr5 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 22, 2019