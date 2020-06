Encore aux Etats-Unis où il a vécu son confinement (en Floride), Matteo Berrettini s’est entretenu avec La Gazzetta dello Sport. L’Italien a d’abord évoqué cette crise qui a durement frappé son pays : « L’Italie a beaucoup souffert de la crise du coronavirus. J’ai toujours été en contact avec ma famille et je sais combien cette situation était difficile Nous devons aller de l’avant et rester ensemble. C’est la clé pour redémarrer notre vie. Je n’ai pas encore prévu la date de mon retour en Italie. Nous avons quelques options, mais nous attendons avant de prendre une décision. Ma priorité est de rester en forme et poursuivre l’entraînement. Pendant mon séjour en Floride, j’ai pu m’entraîner avec Frances Tiafoe. »

Au cours de cette période, le Transalpin a travaillé physiquement car il a souvent été confronté aux blessures : « Quand j’étais plus jeune, j’étais souvent blessé. Une fois la blessure à l’épaule guérie, j’ai remarqué d’autres problèmes au niveau du poignet, de la cheville ou du dos. En fait, je m’habitue à vivre avec mes blessures. »