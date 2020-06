Dans un entretien accordé à la Gazzetta Del Mezzogiorno, Flavia Pennetta, l’ex-joueuse italienne, aujourd’hui compagne de Fabio Fognini, a dressé un bilan inquiétant au sujet du circuit féminin.

Selon elle, la relève derrière Serena Williams et Maria Sharapova n’est pas assurée alors que ce serait le cas chez les messieurs avec la génération de la « Next Gen » : « Chez les hommes, il y a Federer, Nadal et Djokovic qui ont créé une incroyable histoire du tennis au cours des 15 dernières années. Mais derrière eux, il y a déjà des jeunes qui sont solides et charismatiques. Chez les femmes, il n’y a plus d’icône, une star, celle qui « vend » les billets. Serena Williams est toujours là, mais elle commence à lutter. Sharapova a pris sa retraite et elle était une icône, même en dehors du terrain. Après, c’est vrai qu’il y a une forme de suspense puisque sur chaque tournoi presque tout le monde peut gagner le titre, mais cela doit aussi nous fait réfléchir car avant le top 10 était une réalité sportive, ce qui n’est plus le cas actuellement. »