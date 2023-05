Lors d’un récent podcast, Boris Becker a livré une analyse très précise sur le cas Zverev. Difficile de ne pas être d’ac­cord avec l’Allemand.

« L’attention ne se porte plus sur les trois grands. Sascha est malheu­reu­se­ment un peu dépassé par les jeunes joueurs. Nous avons beau­coup parlé d’Alcaraz, mais je mentionne égale­ment Sinner, Rune et Fritz. Il doit main­te­nant se demander pour­quoi la nouvelle géné­ra­tion de joueurs mentionnée est si bonne, ce qu’elle fait de mieux et ce qui est différent »