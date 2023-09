Après s’être livré à une hypo­thèse sur la fin de carrière de Rafael Nadal, Boris Becker, qui a entraîné Novak Djokovic pendant trois saisons, a encensé son ancien joueur pour sa manière de repousser sans cesse les limites de son sport.

« Il n’y a plus rien qui me surprenne chez Novak Djokovic. Mais à 36 ans, il a toujours la moti­va­tion, l’envie, les loisirs et le temps… Il n’a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd’hui, il a rejoint Margaret Court avec 24 titres du Grand Chelem et il est le plus vieux vain­queur en Grand Chelem. C’est tout à fait extra­or­di­naire. Il y a quelques années, je pensais que de tels records ne pouvaient pas être battus du tout, parce qu’à un moment donné, vous êtes physi­que­ment et menta­le­ment trop vieux pour faire du sport de compé­ti­tion. Mais là encore, Novak Djokovic repousse les limites. Je pense que tous ceux qui aiment le tennis, qui le respectent aussi, sont un peu sans voix. »