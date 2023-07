Lors d’une inter­view accordée à nos confrères autri­chiens de Kleine Zeitung, l’ancien entraî­neur de Dominic Thiem et plus récem­ment de Gaël Monfils, Gunter Bresnik, a raconté une anec­dote inté­res­sante au sujet de Carlos Alcaraz.

« Il connaît chaque coup et est déjà un joueur complet, mais c’est surtout un athlète incroyable. Je raconte toujours ce que Gaël Monfils m’a décrit. Après un match contre lui, il m’a dit que les coups d’Alcaraz étaient certes rapides et puis­sants, mais que cela n’avait pas été un gros problème pour lui en tant qu’ad­ver­saire. Mais qu’il avait été effrayé en voyant la vitesse d’Alcaraz. Et Monfils doit le savoir, il est lui‐même l’un des plus rapides sur le circuit. »

Pour rappel, Alcaraz et Monfils s’étaient affrontés lors du Masters 1000 d’Indian Wells en 2022. L’Espagnol s’était imposé en deux sets : 7–5, 6–1.