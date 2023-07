Hier se tenait aux Etats‐Unis, le premier match de Messi sous les couleurs de l’Inter Miami. Les premières minutes de l’Argentin ont attiré tous les regards, de nombreuses célé­brités étaient présentes pour assister au match : LeBron James, Kim Kardashian et bien d’autres… Mais celle qui aura marqué les esprits au moment du but, c’est Serena Williams.

Quand Lionel Messi marque son tout premier but avec Miami, c’est à ce moment que la caméra se braque sur Serena Williams, qui avait l’air à fond dans le match :

El golazo de tiro libre de Messi y las reac­ciones de Serena Williams y Beckham.



CINE 🚬pic.twitter.com/3FM2PkRfSP — Mati ⭐⭐⭐ (@matiasm_02) July 22, 2023

Avec l’en­train que Messi lui procure, atten­dons nous à voir Serena Williams, retraitée des courts depuis septembre 2022, souvent au stade…