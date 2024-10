Dans des propos accordés à Sky Sports et rapportés par Tennis365, le joueur et consul­tant britan­nique Liam Broady a encensé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en les plaçant même au‐dessus de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un domaine précis.

« La frappe de balle est l’une des meilleures que j’aie jamais vues et je déteste dire cela car je suis un fan du ‘Big 3’, mais ils frappent la balle si fort et de manière si constante. Je n’ai jamais rien vu de tel. »