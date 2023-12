Comme Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz, Jannik Sinner débu­tera sa saison 2024 direc­te­ment à l’Open d’Australie (14 au 28 janvier), sans jouer de tournoi offi­ciel avant. Son co‐entraîneur, Darren Cahill, a expliqué ce choix Corriere della Sera.

« La Coupe Davis a fait la diffé­rence : cinq matches de plus à Malaga. La saison s’est terminée le 26 novembre. Avec joie, mais plus tard que prévu. Nous avons décidé de ne pas stresser Jannik avec un tournoi avant Melbourne pour protéger son corps et son esprit. C’est la stra­tégie que j’ai utilisée avec Agassi pendant les cinq années où je l’ai entraîné. Il a donc la possi­bi­lité de récu­pérer et de skier ces jours‐ci avec modé­ra­tion. Un nouveau départ sera crucial. »