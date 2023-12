Avant d’af­fronter l’Allemande Tamara Korpatsch (84e) au premier tour à Brisbane, après un an et trois mois sans jouer, Naomi Osaka, devenue maman en juillet dernier, a évoqué son retour très spécial sur le circuit.

« C’est cool de parler aux autres joueurs. J’ai l’im­pres­sion d’être plus sûre de moi en tant que personne. Je n’avais jamais essayé d’avoir des conver­sa­tions avec d’autres joueuses aupa­ra­vant et je pense que j’avais défi­ni­ti­ve­ment érigé un grand mur. Maintenant, je me retrouve à inter­agir avec les gens. C’est vrai­ment cool. Si je me détache de mon rôle de joueuse de tennis, le simple fait de voir tout le monde travailler dur, d’être dans la salle de sport, de voir les gens changer au fil des ans, de revenir et d’ap­pré­cier tout ça, c’est vrai­ment cool », a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem dans des propos rapportés par la WTA.