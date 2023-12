Après avoir pointé du doigt le manque d’investissement de son ancien joueur, Denis Shapovalov et évoqué la nouvelle saison excep­tion­nelle de Novak Djokovic, Mikhail Youzhny, lors de sa passion­nante inter­view accordée à Tennis Majors, a évoqué ses duels contre le Big 3 et notam­ment contre Roger Federer, contre qui il a perdu 17 fois en autant de confrontations.

« Pour moi, et pas seule­ment pour moi, mais pour des milliers de joueurs, c’était vrai­ment diffi­cile d’af­fronter Roger. Nous avons joué beau­coup de fois sur gazon… Pour être honnête, sur l’en­semble des 17 matchs, j’ai peut‐être eu deux fois l’oc­ca­sion de le battre. C’est simple, nous jouions le même style de tennis, mais il faisait tout mieux que moi : son service était meilleur, mon slice ne fonc­tion­nait pas contre lui… Avec Rafa et Novak, c’était plus facile de jouer menta­le­ment, parce que je les avais déjà battus par le passé lors­qu’ils étaient plus jeunes. Avec Roger, c’est devenu plus diffi­cile à chaque match. J’ai commencé à me mettre plus de pres­sion parce que je voulais vrai­ment le battre. De son côté, il ne voulait pas perdre contre un joueur qu’il avait déjà battu un grand nombre de fois… »