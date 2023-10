De retour à la compé­ti­tion la semaine dernière sur le Challenger d’Alicante (défaite d’en­trée face à Pedro Martinez), Pablo Carreno Busta, absent depuis février en raison d’une bles­sure impor­tante au coude, a estimé dans une inter­view accordée à Puntodebreak que les balles utili­sées sur le circuit étaient la raison prin­ci­pale de sa blessure.

Un nouveau témoi­gnage acca­blant après ceux de nombreux joueurs comme celui du Portugais Gastao Elias.

« Je suis sûr que les balles ont quelque chose à voir avec ma bles­sure. Par exemple, avant Roland Garros, je m’en­traî­nais avec des balles à l’Académie pour me remettre de ma bles­sure et tout se passait bien, je jouais des sets, puis j’ai changé pour les balles de Roland Garros pour commencer à m’en­traîner avec elles et après 20 minutes, j’ai dû m’ar­rêter parce que j’avais de nouveau une inflam­ma­tion. Il est clair que les balles sont très diffé­rentes et que le chan­ge­ment continu de balles a une influence. La semaine dernière, nous avons joué avec une marque, cette semaine nous jouons avec une autre… Sur le circuit Challenger, c’est encore pire, parce qu’ils changent plus, mais sur le circuit ATP, ils changent aussi beau­coup de balles. Nous ne jouons pas deux tour­nois avec prati­que­ment les mêmes balles. Sur le même circuit austra­lien ou sur terre battue, la marque des balles peut changer. Cela signifie qu’il y a plus de blessures. »