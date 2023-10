Lors de son passage en confé­rence de presse après son énorme duel remporté face à Daniel Evans, ce lundi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a dévoilé en toute simpli­cité ce qu’il allait devoir faire pour battre son adver­saire en quarts de finale, Grigor Dimitrov, contre qui il n’a jamais perdu un set en trois confrontations.

« Nous avons déjà joué de très bons matches. En ce qui me concerne, je ne me demande pas si je vais perdre un set ou non contre lui. Je pense qu’il a un grand jeu, c’est un joueur très talen­tueux. Il vous donne beau­coup de possi­bi­lités sur le court, donc ce sera un peu diffi­cile pour moi. Je vais essayer d’être concentré tout le temps et de ne pas le laisser dominer le jeu. Je pense qu’il se sentira à l’aise si le match tourne en sa faveur, alors j’es­saierai de lui mettre la pres­sion, et nous verrons bien comment cela se passera. Je pense posséder de bonnes armes contre ces joueurs, je vais devoir mettre la pres­sion sur son revers ou son jeu et essayer de dominer le match. Je pense que c’est tout ce que j’es­saie de faire dans chaque match contre ce genre de joueur, et je pense que je me suis bien débrouillé jusqu’à présent. »