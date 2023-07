Récemment invité sur le podcast Inside‐In de Tennis Channel, l’an­cien 5e joueur mondial, Jimmy Arias, n’y est pas allé de main morte.

Après avoir violem­ment clashé Nick Kyrgios sur sa vision court‐termiste du tennis, une attaque qui n’est d’ailleurs pas restée sans réponse, l’Américain a égale­ment évoqué le récent duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à Wimbledon.

Et si Arias a dans un premier temps estimé que l’Espagnol était plus fort que le Serbe lors­qu’il évoluait à son meilleur niveau, il en a remis une petite couche.

« C’est telle­ment étrange pour moi de dire que Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps, n’est pas aussi bon que Alcaraz, ce gamin de 20 ans. Mais vous regardez Alcaraz et vous ne savez pas comment il fait pour aller si vite. Il a en quelque sorte pris exemple sur le Big 3 et a combiné toutes leurs forces et les a mises en lui‐même. Il a en quelque sorte les armes offen­sives de Federer, il a le cœur de Nadal d’après ce que nous avons vu. Je veux dire, comment a‑t‐il fait pour servir aussi lors du dernier jeu en finale de Wimbledon face à Djokovic ? Il a réussi tous ses premiers services et Djokovic n’a raté qu’un seul retour et cela ne l’a toujours pas déconcerté. »