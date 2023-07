Tête de série numéro 2 et faisant partie des prin­ci­paux favoris de l’ATP 500 de Washington qui débute ce lundi, Frances Tiafoe, qui a franchi depuis peu les portes du top 10 mondial, a reconnu lors de la journée des médias dans la capi­tale améri­caine que le clas­se­ment comp­tait assez peu sur l’échelle de ses prin­ci­paux objectifs.

« Eh bien, je suppose que je suis sur le point de comprendre comment rester dans le top 10 parce que je ne l’ai jamais fait avant, donc je suppose que je suis sur le point de le décou­vrir. En fin de compte, je veux évidem­ment rester dans le top 10, je veux être 8e, je veux être 7e, 5e, numéro 1, évidem­ment. Mais je vais vous dire la vérité absolue, que je sois 10e ou 5e mondial, je ne pense qu’à une seule chose : gagner un Grand Chelem. Je ne pas soucie pas vrai­ment du clas­se­ment. Si je deviens 3e mondial et que je ne parviens pas à gagner un Grand Chelem, ce sera diffi­cile pour moi. À ce stade, atteindre le top 10 est génial, c’est une étape impor­tante pour moi et ma famille. Il s’agit main­te­nant de gagner Wimbledon. Si je fais ça, je ne sais pas si vous me reverrez (rires). Non, je plai­sante, mais ce serait une journée incroyable. »