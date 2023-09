Lors du dernier épisode de son fameux podcast « Advantage Connors », Jimmy Connors a logi­que­ment réagi au 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic. L’octuple lauréat en Grand Chelem apprécie non seule­ment les perfor­mances du Serbe mais aussi sa communication.

« Nous parlons d’un homme de 36 ans qui fait les gros titres. Et je vais le répéter : j’aime ça. Vous savez, il a fait une bonne décla­ra­tion. Il a dit : je reste dans les parages tant que les jeunes ne voudront pas me battre. Il y travaille. Il fait tout ce qu’il peut pour être le meilleur possible. Tout ce que vous avez à faire, c’est de lui témoi­gner du respect pour tout ce qu’il a fait. D’ailleurs, il porte le numéro 24 ».