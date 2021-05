Blessé et absent du circuit depuis sa défaite en demi‐finales du tournoi de Rotterdam le 6 mars dernier, Borna Coric (30e) a annoncé sur Instagram qu’il avait subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale à l’épaule droite ce mardi à New‐York.

« Salut à tous, je suis actuel­le­ment à New York car j’ai subi une opéra­tion à l’épaule droite hier (mardi). Je souffre de douleurs à l’épaule depuis un certain temps main­te­nant et malgré le fait d’avoir essayé toute une gamme de tech­niques de récu­pé­ra­tion, il était clair qu’une solu­tion plus perma­nente était néces­saire. Après avoir discuté avec des méde­cins de premier plan ainsi qu’avec mon équipe, j’ai décidé que la meilleure option était de subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale. L’opération s’est extrê­me­ment bien déroulée, je suis très recon­nais­sant à l’équipe de l’Institut de méde­cine du sport HSS et en parti­cu­lier au docteur David Altchek. Il est main­te­nant temps de récu­pérer et de travailler dur pour revenir bientôt sur le court court. Merci pour tout le soutien comme toujours », a écrit le Croate qui n’a cepen­dant pas fixé de date de retour. Une parti­ci­pa­tion à la saison sur gazon et à Wimbledon semble en tout cas exclue.