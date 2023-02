Observateur attentif du 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie et de sa magni­fique riva­lité avec son compa­triote, Rafael Nadal, Alex Corretja est revenu dans les colonnes de l’Express sur la rela­tion parti­cu­lière qu’en­tre­tiennent ces deux légendes. Entre riva­lité et respect.

« Nadal et Djokovic ont une rela­tion respec­tueuse, mais je ne les vois pas aller dîner ensemble comme Rafa pour­rait le faire avec Federer. Au tennis, tout le monde est très fermé autour d’une équipe. Ce sont des habi­tudes diffé­rentes, on a des horaires diffé­rents, une autre façon d’être… Tout comme Federer et Nadal avaient une riva­lité mais l’ont trans­formée en quelque chose de plus proche, Djokovic et Nadal ont pris des chemins opposés au niveau des idéaux et du partage avec les fans. Je pense qu’ils ont tous deux une vision très profonde du sport, ils ont tout donné. Nous parlons de l’une des plus grandes riva­lités de l’his­toire du sport. Je ne sais pas si c’est si facile d’être meilleur ami de quel­qu’un avec qui on risque tant de choses. Imaginez ce qui se passe avec Rafa et Novak. Ils se respectent l’un l’autre, je ne pense pas qu’ils aient l’ha­bi­tude de s’en­voyer des messages sur WhatsApp, ce que Roger et Rafa faisaient, ils étaient plus détendus. La chose la plus impor­tante de toutes est qu’il y a un respect mutuel. »