Dans le formi­dable entre­tien donné par l’an­cien cham­pion espa­gnol que l’on vous délivre depuis quelques jours, il y a aussi un passage sur la défi­ni­tion du GOAT. Et là aussi, Alex tranche dans le vif en évoquant sa carrière ou celle de son ami David Ferrer.

« Nous devons simpli­fier le débat sur le GOAT d’une manière ou d’une autre. Voyons, pour commencer, nous n’avons jamais imaginé que quel­qu’un puisse atteindre vingt grands chelems. Lorsque Sampras en a gagné quatorze, le senti­ment dans le vestiaire était que c’était inat­tei­gnable, qu’il allait être unique. Mais Sampras a égale­ment connu six années consé­cu­tives en tant que numéro un, c’est ce qui a marqué sa supré­matie. Historiquement, le clas­se­ment a toujours été très impor­tant, mais main­te­nant… Si je demande « qui a eu la meilleure carrière, Thomas Johansson ou Alex Corretja », certains diront : « Johansson, parce qu’il a gagné l’Open d’Australie et Corretja n’a pas gagné de majeur », mais je préfère avoir ma carrière que celle de Johansson. Qui a eu la meilleure carrière, Gastón Gaudio ou David Ferrer ? Je préfère celle de David Ferrer, il m’a donné plus que d’autres qui ont gagné des grands chelems. On ne peut pas mesurer une carrière unique­ment par le nombre de grands chelems remportés, mais, aujourd’hui, quand il y a trois joueurs doués qui ont gagné beau­coup de titres, il faut les équi­li­brer d’une manière ou d’une autre. »