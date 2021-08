Médaillé de bronze aux JO de Tokyo un peu à la surprise géné­rale, Pablo Carreno Busta a reçu les féli­ci­ta­tions de son compa­triote et actuel consul­tant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja.

« Pour Carreno, il vient d’at­teindre le point culmi­nant de sa carrière à moins qu’il n’ob­tienne un autre grand titre comme un Grand Chelem, mais cela peut lui donner un coup de boost pour la suite. C’est un joueur très dur et les autres joueurs ne veulent pas jouer contre lui car c’est un profil toujours diffi­cile à battre. Avoir battu les n°2 et n°1 montre qu’il est prêt à se battre contre les meilleurs. Il devient plus stable dans son jeu et résiste bien à la pres­sion. Et désor­mais, le vestiaire le regar­dera diffé­rem­ment. Nous avons un joueur très complet et il faut l’apprécier. »