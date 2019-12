Alex de Minaur, finaliste à Bâle en fin d’année, a terminé la saison à la 18e place mondiale. Dans des propos relayés par puntodebreak, l’Australien a fixé ses objectifs pour 2020 : « C’est là que je veux être : jouer contre les meilleurs joueurs en deuxième semaine de Grand Chelem. C’est l’objectif. Alors c’est pourquoi je concentre mes efforts pour y parvenir. »

Le natif de Sydney, âgé de 20 ans et qui a été huitième de finaliste à l’US Open (son meilleur résultat en Grand Chelem), compte s’inspirer de Stefanos Tsitsipas : « Il a un an de plus que moi et il a fait des choses incroyables. Maintenant, il est temps, je l’espère, de faire un pas en avant dans ma carrière. » 2019 restera une année importante dans sa carrière puisqu’il y a remporté ses trois premiers titres (Sydney, Atlanta et Zhuhai).