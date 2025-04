Depuis son retrait défi­nitif des cours en décembre dernier, lors d’un match d’ex­hi­bi­tion face à Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro a plus de temps pour revenir sur ses accomplissements.

Dans les colonnes d’Olympics, la tour de Tandil est revenue sur sa campagne des Jeux olym­piques de Rio. En 2016, l’an­cien numéro trois mondial avait fait un énième retour impres­sion­nant à la compé­ti­tion, le menant à une finale inat­tendue aux Jeux, perdue face à Andy Murray (7−5, 4–6, 6–2, 7–5).

« Le moment où l’on m’a dit que je jouais contre Nole a été horrible. Il était numéro un mondial. J’étais triste, déçu, je pensais que Rio était une grande oppor­tu­nité pour moi et qu’il était presque impos­sible de battre Djokovic au premier match. Les Brésiliens soute­naient Nole, il était très aimé là‐bas, et moi, bien sûr, j’étais Argentin. Cependant, le match a été d’un tel niveau et d’une telle inten­sité émotion­nelle qu’a­près avoir battu Novak, les Brésiliens ont commencé à me soutenir. Nous nous sommes liés et avons créé une rela­tion si forte que je la ressens encore lorsque je viens au Brésil. Les Jeux de Rio ont été l’une des plus belles semaines de ma carrière. J’ai affronté Rafa, Andy, Novak et Roger lors de deux Jeux olym­piques. Les meilleurs des meilleurs. Si c’est déjà diffi­cile de gagner une médaille, imaginez les affronter. C’était une double mission impos­sible, et j’ai réussi. Les Jeux sont très spéciaux pour un athlète, il y a un esprit et un amour pour le sport que l’on ne ressent que lors d’un match aux Jeux. »