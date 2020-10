En remportant l’ATP 250 de Sardaigne ce dimanche, en finale face à Marco Cecchinato, Laslo Djere est devenu le troisième serbe à remporter un titre en 2020. Novak Djokovic en compte quatre avec l’Open d’Australie, Dubaï, Cincinnati et Rome. Kecmanovic un à Kitzbühel.

« Nous sommes un petit pays, et nous avons cinq joueurs dans le top 100, c’est un bon sentiment et une motivation supplémentaire. Quand l’un des autres gars gagne, cela nous donne une confiance supplémentaire en se disant qu’on peut aussi, c’est une rivalité positive. Nous nous poussons les uns et les autres », a expliqué Djere.