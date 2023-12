Si Novak Djokovic a remporté tous les plus grands tour­nois en double voire en triple, il lui manque toujours une case impor­tante à remplir dans son palmarès, celle des Jeux olympiques.

Et alors que les JO de Paris se tien­dront du 26 juillet 2024 au 11 août, le Serbe s’est montré très prudent à l’ap­proche de cet évène­ment qu’il semble presque redouter à cause de son format particulier.

« J’adore l’ath­lé­tisme, la gym, la nata­tion. J’aimerais beau­coup voir le volley, le water‐polo, le hand­ball… C’est si dur de choisir une seule disci­pline car j’ai­me­rais tout voir. Je suis un grand fan de basket, j’adore le sport ! La chose gênante en tennis pour les JO, c’est qu’on arrive peu de temps avant, et on commence le lende­main de la céré­monie d’ou­ver­ture. Sur terre, à Roland, il fera chaud, les matches seront longs, intenses. Si on dispute le simple, le double, le mixte… Enfin, le mixte je ne sais pas, je ne suis pas fantas­tique en double (il sourit) », a déclaré Novak Djokovic au journal L’Équipe.