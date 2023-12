Toujours inté­res­sante à écouter ou à lire, la joueuse russe Daria Kasatkina a récem­ment poussé un coup de gueule concer­nant la situa­tion finan­cière de la majo­rité des joueuses du circuit profes­sionnel. Selon elle, à l’ex­cep­tion du top 50 de la WTA, les autres ne gagnent pas assez d’argent.

« Comparer les sports mascu­lins et fémi­nins n’a aucun sens. Je ne comprends pas pour­quoi nous le faisons, nous ne sommes pas en concur­rence les uns avec les autres. Ce ne sont pas les joueurs de tennis qui ont inventé la ques­tion de l’éga­lité sala­riale. Nous nous rendons compte que c’est impos­sible de nos jours. Nous voulons que nos gains augmentent. Et c’est tout à fait normal quand on travaille et qu’on veut le meilleur, on veut être mieux payé. Surtout quand on sait que la capa­cité de payer est là. Nous en savons un peu plus que les autres, donc nous ne sommes pas satis­faites. C’est pour cela que nous nous battons. Personne ne veut priver les hommes de leur argent. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons parce que ce n’est pas assez. Les 50 premières joueuse mondiales au clas­se­ment de la WTA s’en sortent bien, les autres ne font que survivre. L’ATP a une meilleure situa­tion à cet égard. Si l’on regarde les prize money sur les WTA 250 ou les WTA 125, c’est absurde. Après toutes les taxes et les dépenses, il n’y a rien pour vivre. »