Le Serbe a été élu sportif de l’année par le quoti­dien l’Equipe. Et comme c’est la tradi­tion, il a donc répondu aux ques­tions de la rédac­tion. Une long entre­tien plutôt anglé sur sa place parmi les autres grandes stars des autres disci­plines. Novak a aussi expliqué le moment où dans sa carrière il a commence à penser à devenir un joueur qui allait marquer l’his­toire de son sport.

Les Titans, Simone Biles et Novak Djokovic sont nos Champions des cham­pions monde. pic.twitter.com/djVkKoIIyQ — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 28, 2023

« Faire l’his­toire du tennis a toujours été un but impor­tant. En fait, non, je corrige, ça ne l’a pas toujours été… Durant la première partie de ma carrière, je n’ima­gi­nais pas aller si loin. Je voulais être numéro 1 et remporter Wimbledon. J’y suis parvenu en conti­nuant à gagner des titres du Grand Chelem et à rester numéro 1 pendant long­temps. Mais pour être honnête, jusqu’à il y a cinq ou six ans, je ne pensais pas à l’his­toire, au nombre de titres en Grand Chelem, etc. Non… Ça parais­sait loin. Pas impos­sible, mais très lointain »