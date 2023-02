« J’ai l’im­pres­sion d’être le meilleur joueur de basket‐ball qui ait jamais joué à ce jeu », décla­rait récem­ment LeBron James.

Au cours d’un entre­tien très inté­res­sant accordé à The National News, Novak Djokovic a été invité à réagir à cette décla­ra­tion quali­fiée par beau­coup de fans de sports ou d’ob­ser­va­teurs d’arrogante.

« Je peux m’iden­ti­fier à cela parce que je crois que ce qui a fonc­tionné et ce qui fonc­tionne toujours pour moi, c’est cette confiance en soi et ce niveau de confiance. Je sais que quand je suis prêt, je suis le meilleur, sur n’importe quelle surface, contre n’importe qui. Et il n’y a rien d’arrogant ou de préten­tieux à le penser tant que c’est contre­ba­lancé avec le respect de l’adversaire », a répondu le Serbe, qui s’est exprimé avec tout autant de fran­chise sur sa course aux titres du Grand Chelem avec Rafael Nadal.