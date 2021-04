Battu par Aslan Karatsev, chez lui, à Belgrade, en demi‐finales après un match épique de 3h25 de jeu, Novak Djokovic était évidem­ment décu de sa pres­ta­tion à un mois du début de Roland Garros. Interrogé en confé­rence de presse à la suite de cette défaite, le numéro 1 mondial ne s’est pas voilé la face sur le travail qu’il lui restait à accom­plir d’ici là.

« Je ne suis pas satis­fait de ma perfor­mance, je me suis battu en réali­sant de très bons coups à chaque fois que j’en ai eu besoin. J’ai parfois eu de la malchance, tout se résu­mait à un ou deux coups mais j’ai connu trop de hauts et de bas tout au long du match. Roland Garros reste mon prin­cipal objectif, mais j’ai beau­coup de travail devant moi. J’ai besoin de m’amé­liorer et de mieux jouer pour avoir une chance pour de gagner le trophée à Paris. Je dois jouer beau­coup mieux qu’au­jourd’hui (samedi) Karatsev ou qu’à Monte Carlo. J’espère que cette défaite sera bénéfique. »