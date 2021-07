Six jours seule­ment après son 20e sacre en grand Chelem à Wimbledon, Novak Djokovic a été filmé dans la baie de Kotor, au Monténégro, deux jours après avoir annoncé sa parti­ci­pa­tion aux Jeux olym­piques de Tokyo. Et visi­ble­ment, la pluie n’a pas empêché le numéro 1 mondial de faire un footing et quelques petits exer­cices physiques.

Par ailleurs, Nole devrait s’en­voler pour le Japon et ainsi rejoindre la délé­ga­tion serbe dans les heures à venir.